Troppo alcol nelle notti di Como: in ospedale un 21enne

Un altro venerdì sera all'insegna dell'abuso di alcol dove ambulanze e soccorritori del 118 sono stati impegnati in diversi casi di intossicazione etilica nel corse della notte a tutte le ore. Il caso piu' grave, segnalato come codice rosso, è stato proprio a Como intorno alle 2.50 dove in piazza Giacomo Matteotti un'ambulanza della Croce Rossa ha soccorso un giovane 21enne che è stato portato all'ospedale Valduce. Ugualmente tra le 2 e le 3 di notte altri ragazzi sono stati soccorsi a Vertemate con Minoprio e Locate Varesino. I due hanno 23 e 21 anni. Ancora alle 6.40 del mattino un'altra uscita del 118 per due 21enni ubriachi in viale Geno. Proprio per fronteggiare questa piaga che vede protagonista Como ma anche tante altre città, la giunta del sindaco Alessandro Rapinese ha approvato il nuovo piano sicurezza in città in cui si vieta l’alcol in bottiglia per le strade. Per essere applicato manca l'ok della commissione e successivamente quello del consiglio comunale.