Como, abuso di alcol nella notte di Halloween: in ospedale un 19enne

Avevano annunciato, specie sulle strade del Canturino, maggiori controlli per la notte di Halloween. In effetti nel Comasco, rispetto a altri giorni festivi o sabati sera, gli episodi di aggressioni e abuso di alcol sono stati pochi. I più gravi si sono verificati dalle 4.20 di questa mattina fino alle 5.20. A Montano Lucino Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) segnala un'aggressione dove è rimasto ferito, in via Leopardi un 28enne. Sul posto la Croce Rossa ma non è stato necessario il ricovero. Poco dopo, verso le 4.45 a Como, in via Sant'Abbondio un ragazzo di 19 anni a causa di una forte intossicazione etilica è stato portato all'ospedale Valduce. Alle 5.20, sempre in via Sant''Abbondio, un'altra ambulanza della Croce Rossa è andata a soccorrere un giovane che aveva bevuto troppo in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri di Como.