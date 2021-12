Como, abuso di alcol dal tramonto all'alba: 4 persone ricoverate in ospedale

Un altro sabato sera all'insegna dell'abuso di alcol a Como e provincia. In alcuni casi, i piu' gravi sono dovuti intervenire anche i soccorritori del 118 ed è stato necessario il ricovero.

Un'ambulanza è uscita a Mariano Comense sabato 18 intorno alle 19 in codice giallo (media gravità) per un'intossicazione etilica di un 51enne che è stato poi portato all'ospedale di Cantu'. Sul posto anche la polizia Locale.

Alle 21.47 un'alta ambulanza impegnata questa volta a Como in Largo Gianfranco Miglio per trasportare un uomo (non è stata resa nota l'età) all'ospedale Sant'Anna sempre per lo stesso motivo: troppo alcol.

Alle 2.50 nuova uscita per intossicazione etilica a Como in via Pasquale Paoli: ad essere portato al Sant'Anna un ragazzo di 21 anni.

Infine alle 7 di questa mattina, intervento urgente in via Fratelli Recchi, sempre a Como: codice rosso (doventato poi giallo) per un'intossicazione etilica di un 30enne che è stato portato con urgenza all'ospedale Valduce.

Questi sono solo i casi piu' gravi che hanno richiesto soccorsi: dalle 19 di ieri sera alle 7 di questa mattina sono 12 ore esatte. Ambulanze, forze dell'ordine e soccorritori si sono messi in campo non solo per questi casi di intossicazione etilica e abuso di alcol ma anche per due risse (una a Cucciago e una a Como in via Foscolo).