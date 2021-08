Como, riapertura parziale del lungolago: tutte le info

Tutte le indicazioni della Polizia Locale per auto e pedoni

Come annunciato dalla Polizia Locale di Como è stato parzialmente riaperto il Lungolago. Ecco come funziona.

La corsia preferenziale degli autobus è da ora transitabile a tutti i veicoli in direzione piazza Santa Teresa



Il trasporto pubblico locale, direzione piazza Matteotti, invece continua con la deviazione da via Cairoli e via Fontana.

Il lago sta rientrando lentamente, comuica la Polizia Locale, ma due corsie sono ancora parzialmente inagibili. I cittadini sono invitati a procedere in quel tratto con cautela. Anche i pedoni, per motivi di sicurezza sono invitati a non camminare lungo la carreggiata ma di rispettare la delimitazione da transenne e nastro segnaletico.



La diga foranea rimane inagibile.