Como, 78enne urtata da un'auto cade e batte la testa. L'autista rintracciato dopo 4 ore

A raccontarci questo episodio è la figlia della signora di 78 anni che questa mattina 18 febbraio intorno alle 11.10 è stata urtata da una macchina cadendo in terra e sbattendo la testa.

"Mia mamma doveva fare un'ecografia al Synlab di viale Innocenzo XI a Como. Essendo arrivata in anticipo, accompagnata da mio padre, ha deciso di andare al Carrefour poco distante a fare alcune compere. Stavano percorrendo le stradine dell'ex Ticosa che non hanno marciapiede. Ad un certo punto una macchina che, stando ai testimoni, procedeva a velocità piuttosto spedita, ha urtato mia madre facendola cadere a terra sbattendo la testa.

È poco credibile che il giovane alla guida non si sia accorto di nulla perchè l'ha presa dentro con lo specchietto retrovisore. Oltretutto mio padre lo ha inseguito e urlava a tutti di fermarlo, tanto che uno dei passanti che ha assistito alla scena è riuscito a prendere le prime tre cifre della targa. I vigili sono arrivati subito e ci tengo molto a ringraziarli per il loro intervento immediato ma anche per la loro gentilezza. In poche ore (quattro) hanno rintracciato e fermato il giovane alla guida dell'auto."

La signora nonostante la brutta botta in testa non è in pericolo di vita ed è ora sotto osservazione all'ospedale Sant'Anna. Starà ora alla Polizia Locale ricostruire con esattezza le dinamiche del fatto.