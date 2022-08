Como, 18enne ubriaco si sdraia sui binari del treno: salvato dalla Locale

Aveva bevuto troppo il ragazzo di 18 anni che ieri, 19 agosto, intorno alle 23.45 è stato trovato sdraiato sui binari del treno all'altezza di Piazza del Popolo a Como. Momenti di paura per il giovane che è stato visto sui binari inerme da alcuni passanti, ma è stato l'intervento della polizia locale di Como a metterlo in salvo. Il ragazzo di Zurigo è in vacanza sul lago di Como insieme a degli amici che in quel momento non erano con lui. Il gruppo di ragazzi alloggia in una casa vacanza in città. Il giovane è stato portato con un'ambulanza della Croce Rossa all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.