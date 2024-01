Como, 14enne palpeggiata in pieno centro da un uomo molto più grande di lei. Denunciato

Grande spavento sabato sera, 20 gennaio a Como sotto i Portici Plinio. Erano le 22 circa quando una ragazzina di 14 anni è stata palpeggiata da un uomo molto più grande di lei. Le amiche, senza farsi intimorire, hanno avvisato subito la polizia Locale che era in zona. L'uomo, un 27enne tunisino, residente a Como e regolare in Italia, è stato rintracciato, fermato e denunciato per violenza sessuale.