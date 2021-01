Como, prometteva più follower sui social in cambio di sesso a due 13enni: arrestato

Nel pomeriggio di oggi, 28 gennaio, la Polizia di Stato della Questura di Como ha arrestato, in via cautelare, un peruviano, regolare, M.A., classe 1990, resosi responsabile del reato di atti sessuali con minorenni ai danni di due ragazze di tredici anni, per fatti commessi fra agosto 2019 e febbraio 2020, e per minacce nei confronti di una delle vittime e della madre di una delle due.

In particolare, durante il 2019, l’uomo aveva intrapreso una relazione sentimentale con la madre di una delle due ragazze,

frequentando, contemporaneamente, anche la figlia di lei. Nel momento in cui la compagna, dopo alcuni mesi, ha scoperto la relazione, ha interrotto i rapporti con l’uomo impedendogli anche di vedere la figlia. Lui, però, di tutta risposta aveva minacciato

la donna di ritorsioni da parte di non meglio specificati amici portoricani. A quel punto, la madre della ragazza ha denunciato tutto alla Squadra Mobile di Como. Nel frattempo, però, l’uomo aveva avvicinato un’amica della minorenne, coetanea della stessa, offrendosi di aiutarla con alcuni servizi fotografici ad aumentare il numero di follower sul suo profilo social; iniziando con questa scusa ad approfittare della minorenne e, minacciandola di diffondere le immagini che aveva scattato in alcune circostanze, provocava un grave stato d’ansia nella ragazza.

La madre della minore, percependo che qualcosa non andava e accorgendosi del cattivo umore della figlia, si fa raccontare tutto e va

subito a denunciare quanto accaduto in Questura.

A quel punto i poliziotti hanno completato gli accertamenti già iniziati con la prima vittima e, sulla base delle disposizioni della Procura della Repubblica di Como, che ha diretto le indagini, hanno effettuato perquisizioni e sequestri nei confronti sia dell’autore del reato che delle vittime. Successivamente, dopo aver effettuato l’audizione delle minori, sono state svolte le analisi tecniche dei dispositivi sequestrati che hanno confermato (attraverso l’analisi delle chat e delle immagini salvate) l’avvenuta consumazione dei rapporti sessuali.

Riferito quanto emerso dall’attività alla Procura della Repubblica, questa sulla base di tutti gli elementi, ha provveduto a chiedere al Giudice delle Indagini Preliminari di emettere una ordinanza di custodia cautelare in carcere, di fatto emessa dallo stesso G.I.P. nella mattinata di oggi, 28 gennaio 2021

I poliziotti si sono pertanto messi subito alla ricerca dell’indagato, trovandolo nei pressi della casa di una nuova fidanzata, a

Viggiù (VA). Al termine degli adempimenti di rito in Questura, l’uomo è stato trasportato presso il carcere di Varese.