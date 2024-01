Como, è finito dopo 12 anni il calvario di una donna maltrattata

12 lunghi anni di calvario, di maltrattamenti, ingiurie e vessazioni: la fine di un incubo per una donna comasca di 41 anni è finalmente arrivato nella giornata di ieri 9 gennaio. Il suo ex convivente, un 51enne residente in città, è stato arrestato dagli uomini della polizia di Stato nel pomeriggio di ieri per per aver violato le disposizioni del provvedimento di allontanamento dalla casa famigliare notificatogli il giorno prima. I maltrattamenti sono andati avanti per oltre un decennio ma tre anni fa hanno avuto un’escalation improvvisa, che ha portato ai fatti dell’8 gennaio scorso, quando i poliziotti della questura sono intervenuti per l’ennesima lite in casa tra i due, in presenza anche dell’anziana madre dell’uomo.

Lunedì pomeriggio gli agenti hanno raccolto, oltre alla denuncia della 41enne, anche le testimonianze dei vicini di casa che, insieme alle pregresse relazioni degli interventi delle Volanti, hanno permesso di disporre, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, l’allontanamento urgente dalla casa familiare dell’uomo.

Nel pomeriggio di ieri però, i poliziotti delle Volanti sono ritornati nella casa e, nonostante il divieto, hanno trovato ancora l’uomo, che è stato quindi arrestato per aver violato il provvedimento del giorno precedente.

Il P.M. di turno, immediatamente informato dell’accaduto, ha disposto il trattenimento dell’uomo nelle camere di sicurezza della Questura fino a quando si terrà il processo con rito direttissimo.