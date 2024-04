A Como da più di 10 anni senza aver mai richiesto il permesso di soggiorno: imbarcate su un volo per Pechino

Due cittadine cinesi di 61 e 54 anni che erano in Italia (a Como) da più di 10 anni senza aver mai richiesto il permesso di soggiorno sono state raggiunte da un nuovo provvedimento di espulsione del prefetto di Como e quindi accompagnate a Milano Malpensa dove sono state imbarcate su un volo per Pechino. Le due donne hanno provato a opporre resistenza, fisica e verbale, ma per loro è comunque scattato il rimpatrio. La polizia di Stato di Como, in questi giorni, ha intensificato i controlli del territorio sia in città che nella prima periferia e questo ha permesso di individuare, anche nel corso dei vari interventi di soccorso pubblico, stranieri irregolari sul territorio o destinatari di espulsioni, mai ottemperate. Oltre alle due donne cinesi questa settimana, è stata eseguita l’espulsione di un cittadino tunisino di 28 anni senza fissa dimora e irregolare, controllato dalle volanti mentre si aggirava per le vie del centro di Como: è stato accompagnato al CPR di Milano in attesa del suo definitivo rimpatrio.