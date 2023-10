Stipendi da fame e turni massacranti: commissariata azienda di vigilanza privata accusata di caporalato

I finanzieri del comando provinciale di Como stanno eseguendo un provvedimento della Procura della Repubblica di Milano ( Direzione distrettuale antimafia), che riguarda un'importante azienda, con sede in provincia di Biella, che opera nel settore della sicurezza privata. Si ipotizza che questa azienda abbia sfruttato i propri dipendenti, approfittando della loro situazione di bisogno. Le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Como hanno preso il via da una precedente inchiesta che ha riguardato un'altra grande azienda del medesimo settore, con sede a Como. Da quella inchiesta sono emersi elementi che hanno condotto i finanzieri lariani ad un'altra azienda più piccola ma comunque molto importante (offriva i propri servizi con guardie private agli accessi del Palazzo di Giustizia di Milano).

Le fiamme gialle comasche hanno appurato che i dipendenti venivano pagati molto poco, solo 5 euro all'ora, con stipendi mensili che variavano tra gli 850 e i 1.000 euro netti. Inoltre, molti lavoratori erano costretti a fare molte ore extra, comprese quelle notturne e durante i giorni festivi, solo per arrivare a fine mese. Si parla addirittura di 80 euro di straordinari mensili.

Durante le indagini, sono emersi casi in cui i lavoratori erano costretti a fare ore extra o rischiavano di perdere il lavoro o venivano assegnati a mansioni indesiderate. A causa della gravità delle situazioni rilevate, il procuratore Paolo Storari ha deciso di nominare un amministratore giudiziario in via di urgenza. Questa persona affiancherà l'imprenditore indagato per il reato di caporalato nella gestione dell'azienda per garantire il rispetto delle leggi sul lavoro.