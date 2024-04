Comignolo pericolante: intervengono i pompieri

I vigili del fuoco di Como sono dovuti intervenire su un tetto di un palazzo di via Milano intorno alle 10.50 di questa mattina, 11 aprile 2024. La chiamata è giunta da un abitante di un palazzo situato di fronte all'edificio coinvolto. Il forte vento degli scorsi giorni ha causato il distacco del coperchio del comignolo, creando una situazione di potenziale pericolo per gli abitanti della zona. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente con l'autoscala per rimuovere il pesante coperchio e mettere in sicurezza il tetto.