Comaschi nell'inferno di Rodi: "Abbandonati dal nostro tour operator"

"Da quando la situazione è peggiorata non siamo riusciti più a parlare con nessuno del nostro tour operator, una vergogna. Ci hanno solo detto che saremmo stati ricontattati ma sono passati due giorni e nessuno ci ha chiamato". A parlare è Giovanni Donegana di Laglio, uno dei comaschi che si trovano in vacanza a Rodi in questi giorni in cui l'isola va letteralmente a fuoco. Giovanni e sua moglie si trovavano in un hotel della zona sud, a Lindo, quando l'inferno è cominciato. "La protezione civile è subito intervenuta a sostegno della popolazione e dei turisti - racconta Giovanni - e i greci si sono dimostrati persone eccezionali. Siamo prima stati ospitati in una palestra (nella foto, ndr), poi abbiamo trovato ospitalità nella casa di una signora. La situazione è davvero drammatica, ci sono alberghi che sono andati bruciati e l'aria è diventata difficilmente respirabile. In tutto questo non abbiamo avuto il benché minimo supporto dal nostro tour operator, sebbene si tratti di uno dei più noti. Siamo stati letteralmente abbandonati. Abbiamo cercato di telefonare numerose volte e quando finalmente un'operatrice ci ha risposto ci ha detto che saremme stati ricontattati. Stiamo aspettando da due giorni".