È in coma farmacologico un 23enne comasco pestato a sangue a Milano

Tutto è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì. Intorno alle 4 sono stati allertati i soccorritori per un ragazzo di 23 anni trovato a terra incosciente, pieno di traumi al volto: era stato picchiato.

A chiamare ambulanza e automedica sono stati gli agenti di polizia, già sul posto. I poliziotti gli hanno praticato il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi. Le condizioni del ferito, un 23enne italiano comasco che si è trasferito a Milano da un paio d'anni, sono state valutate subito gravi ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico.

Il pestaggio, dai contorni ancora da chiarire, è avvenuto in viale Gorizia a Milano, all'altezza del civico 24, praticamente davanti alla Darsena, punto nevralgico per la movida che si prolunga fino ai Navigli. Sull'aggressione indaga la polizia di Stato. Secondo quanto riferito dalla questura, il presunto aggressore è un 28enne tunisino. Il giovane è stato arrestato per tentato omicidio.

Stando alle sue prime parole, avrebbe colpito il 23enne per difendere una donna che, a detta sua, l'italiano stava importunando. Una ricostruzione che però non convince del tutto gli investigatori dato che della donna non ci sono tracce: né nelle testimonianze del passante che ha fermato la polizia, né nei filmati delle telecamere presenti in zona.

Come riferiscono i colleghi di MilanoToday, il ferito presentava diversi traumi da percosse in faccia. Presumibilmente pugni violentissimi. Quando i soccorsi di Areu sono arrivati con i due equipaggi, inizialmente in codice giallo, lo hanno trovato disteso al suolo e privo di coscienza. A causa delle sue condizioni il giovane comasco è stato portato via in codice rosso, quello di maggiore gravità. Ora è ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata e in coma farmacologico.