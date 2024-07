Nell'azienda agricola una coltivazione di marijuana con piante alte più di un metro: denunciato un uomo 

Una vera e propria coltivazione di cannabis, questo si sono trovati davanti i baschi verdi della guardia di finanza di Como in una azienda agricola a Caslino al Piano, una frazione di Cadorago (Como).

Le piante, una decina alte oltre un metro e 20 cm, avrebbero generato fiori per un raccolto pari a circa 1,5 kg di marijuana. Il coltivatore è un uomo di origini straniere a cui e stata perquisita anche la casa. Qui, con l'aiuto dell'unità cinofila, sono stati trovati anche due involucri con ulteriori 43 grammi di marijuana, pronta per essere consumata.



L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente e l’intero quantitativo di droga sottoposto a sequestro. L’intervento della guardia di finanza di Como si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione di condotte legate al traffico di sostanze stupefacenti.