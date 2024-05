Cantù, gira in piazza di sera con un coltello a serramanico: denunciato

I carabinieri di Cantù hanno denunciato un uomo di 45 anni, di origini straniere e con precedenti di polizia, per "porto di armi od oggetti atti ad offendere". L'operazione è avvenuta nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18, in piazza Garibaldi a Cantù. Durante un controllo di routine, i carabinieri hanno fermato il 45enne, trovandolo in possesso di un coltello a serramanico con una lama di circa 15 centimetri. L'arma è stata immediatamente sequestrata, e l'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Questo intervento rientra nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio condotte dai carabinieri della compagnia di Cantù, guidata dal comandate Christian Tapparo, per garantire la sicurezza pubblica e contrastare il possesso e l'uso illegale di armi, oltre che contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nell'area del Canturino.