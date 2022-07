Colpo di sonno alla guida: abbatte un albero, un cartello stradale e va contro due auto

Un colpo di sonno e un bel po' di danni: prima un albero, poi un cartello stradale e infine due auto parcheggiate. È accaduto la scorsa notte intorno alle 3.30 a Giussano, in provincia di Monza e Brianza e confinante col Comasco con Arosio, Inverigo, Mariano Comense e Carugo.

Il conducente di una Mazda MX5, un 23enne che stava rincasando, mentre era in transito a Giussano, per un colpo di sonno verosimilmente connesso allo stato di ebrezza alcolica, ha perso il controllo della propria autovettura carambolando in sequenza prima contro un albero, poi contro due autovetture in sosta e infine contro un cartello stradale, abbattendolo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Verano Brianza che, dopo essersi sincerati delle condizioni del conducente, fortunatamente illeso, hanno sottoposto all’alcoltest riscontrando un tasso alcolemico di oltre g/l 0,9 in entrambe le prove e procedendo quindi a denunciarlo in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcolica con constestuale ritiro della patente e fermo amministrativo del veicolo.

Sul posto sono poi sopraggiunti anche i vigili del fuoco di Seregno che hanno ripristinato la sede stradale rimuovendo l’albero e il cartello che erano stati abbattuti.