Mariano Comense, spara in aria tre colpi di pistola per spaventare il rivale: denunciato

Ha sparato tre colpi d'arma di pistola per intimorire un connazionale con il quale stava litigando. Nei guai è finito un rumeno di 28 anni. La vicenda ha avuto luogo nella nottata del 20 gennaio: durante una lite tra il 28enne e un suo connazionale di 34 anni il primo avrebbe minacciato il suo avversario esploso tre colpi di arma da fuoco in alto, provocando allarme e paura nella zona. In seguito alle indagini condotte dai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense è stata eseguita una perquisizione presso l'abitazione del 28enne, che ha portato al rinvenimento di una pistola a salve priva del tappo rosso, insieme a 38 munizioni a salve. Inoltre, durante la perquisizione sono stati scoperti anche 3 grammi di cocaina, motivo per cui l'uomo è stato segnalato alla prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti. La pistola a salve e le munizioni sequestrate e il 28enne è stato denunciato