Colpi di pistola nella notte a Carlazzo: lite tra due ex

Lite violenta ieri sera 13 luglio a Carlazzo in via Cavargna intorno alle 23.40 tra un uomo e una donna che avevano avuto una relazione. Secondo quanto è stato possibile ricostruire la donna ad un certo punto avrebbe sparato con una pistola ad aria compressa, ferendo comunque gravemente l'uomo perché raggiunto dai pallini di plastica che si usano con questo tipo di armi. Il 50enne è stato portato all'ospedale di Gravedona in codice rosso dall'ambulanza della Croce Azzurra ma non sarebbe in pericolo do vita. Sul posto a condurre le indagini e i rilievi i carabinieri di Menaggio.