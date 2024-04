Disastro sulla Regina: albero cade in strada, colpisce un'auto e danneggia la linea elettrica

Grande spavento questa mattina intorno alle 4.30 sulla Regina (SS340) all'altezza di Colonno. I vigili del fuoco sono intervenuti con più squadre da Menaggio e Centro Valle Intelvi, con l'autoscala arrivata da Como e autogrù del comando di Sondrio per il crollo di una pianta ad alto fusto che ha colpito una macchina.

Fortunatamente il conducente, un 23enne, ha riportato solo lievi ferite ed è stato portato dall'ambulanza del 118 in codice verde al Sant'Anna. I pompieri hanno messo in sicurezza la strada e insieme ai tecnici Enel, nel frattempo intervenuti, anche la linea elettrica perché il tronco caduto l'aveva danneggiata. La viabilità è stata interrotta e sul posto sono giunti anche i carabinieri e gli operai di Anas. Il tratto della carreggiata all’altezza del km 17 è quindi chiuso temporaneamente e il traffico è deviato in loco.