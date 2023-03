L'albero rischia di cadere da 15 metri d'altezza: chiusa la Regina per mezz'ora

Oggi 9 marzo poco dopo le 15 sulla statale Regina Ss340 nel comune di Colonno i vigili del fuoco sono intervenuti per un albero pericolante che rischiava di cadere in strada da circa 15 metri d'altezza. Per le operazioni di messa in sicurezza è stata chiusa la statale per circa 30 minuti. Sul posto una squadra di Menaggio e l'autoscala da Como. Presente anche la polizia locale di Tremezzina per la gestione della viabilità.