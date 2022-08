Va a colloquio e ruba il portafoglio alla prof del figlio. Poi usa le carte di credito e i punti Esselunga

Era andata a fare un colloquio nella scula media di Verano Brianza con la professoressa del figlio 12enne. La mamma, 41enne, ha ben pensato di approfittare dell'occasione per rubare, con un gesto repentino e mettendo la mano dentro la borsa, il portafoglio della maestra intenta a spiegare come fosse il rendimento scolastico del figlio. Nel portafoglio c'erano oltre ad alcuni contanti i documenti personali e alcune carte di credito, usate poi dalla ladra per vari acquisti. Non paga del bottino ottenuto con il furto la donna aveva spostato sulla sua tessera personale 1000 punti “Fidaty” che la professoressa aveva accumulato.



I fatti risalgono al 2017 e nei giorni scorsi, al termine della vicenda processuale, è arrivata la condanna a un anno e quattro mesi, eseguita nella circostanza dai carabinieri della Stazione di Verano B.za.



Per la stessa donna sono attualmente in corso di definizione altre vicende processuali per altri reati tra cui un furto commesso nel 2018 a Mariano Comense (Como) dove, dopo aver forzato la saracinesca di un negozio, aveva tentato di portare via generi alimentari e di elettronica, senza riuscirvi. Nell’occasione, trovata in possesso di un piede di porco, di un piede di porco e uno spadino, era stata arrestata dai carabinieri di Mariano.