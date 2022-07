Collanine strappate dal collo durante raduni e concerti: arrestati 4 italiani a Chiasso

Il modus operandi sembra chiaro e ricalca quello già riscontrato in episodi simili in passato. Dopo aver creato scompiglio tra la folla durante raduni e concerti, i ragazzi accerchiavano la vittima e approfittando della confusione, strappavano la collanina in oro dal collo. Questa modalità di agire è classificata dal punto di vista del diritto penale come una rapina in quanto vi è un uso di violenza per strappare le collanine. Quattro ragazzi italiani sono stati arrestati il 10 luglio nei pressi del valico di Chiasso autostrada. Hanno tra i 21 e i 26 anni e sono tutti residenti in Liguria.

I quattro viaggiavano su un'auto con targhe italiane. La perquisizione del veicolo da parte dei funzionari ha permesso il ritrovamento di 33 collanine, nascoste all'interno di un paio di calzini, oltre a due bombolette di spray urticante.

Ne è nata un'inchiesta da parte della polizia cantonale che ha nel frattempo permesso di raccogliere una trentina di denunce per sottrazione di gioielli. I colpi - di cui si sospetta che i quattro possano essere gli autori - sono avvenuti lo scorso fine settimana nel contesto di open air o concerti tenutisi oltre San Gottardo.

Sono in corso approfondimenti anche con la collaborazione delle polizie di altri cantoni per stabilire l'eventuale responsabilità dei quattro in ulteriori episodi registrati nelle ultime settimane in Ticino e in Svizzera interna.

Le ipotesi di reato sono quelle di rapina, furto aggravato poiché commesso in banda e per mestiere e ricettazione. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Anna Fumagalli.

Foto: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC