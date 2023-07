Lite nella notte al luna park di Albiolo: spunta un coltello

Due episodi di violenza nella notte che hanno costretto i carabinieri della compagnia di Como a intervenire. Il primo è avvenuto ad Albiolo, sull'area del luna park di via San Francesco, poco prima dell'una di notte. Una lite sorta tra giovani per motivi non noti e che ha portato al leggero ferimento di un 25enne. Durante la rissa sarebbe stato utilizzato un coltello ma nessuna persona ha richiesto il trasporto al pronto soccorso.

Pochi minuti dopo a Erba i carabinieri sono dovuti nuovamente intervenire. questa volta per una rissa tra pakistani avvenuta in piazza Padania. Anche in questo caso nessuno è stato denunciato e al loro arrivo i militari hanno trovato il gruppo di stranieri ubriachi che scherzavano tra di loro. Uno però era leggermente ferito e l'ambulanza del Lariosoccorso di Erba lo ha trasportato al pronto soccorso di Lecco.