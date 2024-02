Entra alla Coin a Como e indossa mille euro di vestiti sotto i suoi per rubarli: arrestato

Una felpa, un giubbino in pelle, dei jeans. L'uomo all'interno del camerino di della Coin di via Boldoni a Como ha cercato di indossare, uno sopra l'altro, vari capi, strappando mano mano le placche antitaccheggio. Proprio così, ancora nel camerino, lo hanno trovato gli agenti della volante della polizia di Stato, intento a staccare con i denti la placca antitaccheggio dei jeans. I poliziotti erano stati avvisati da una commessa che aveva notato che l'uomo era da troppo tempo nella cabina prova e qualcosa non andava. Colto sul fatto è stato portato in questura e identificato. Si tratta di un 46enne egiziano irregolare sul territorio e senza una dimora fissa con precedenti per droga e armi. I vari capi indossati in totale avevano un valore di circa 1.000 euro. L'uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato e denunciato in stato di libertà per l’inosservanza della Legge sull’immigrazione. Trattenuto nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima che avrà luogo oggi, 12 febbraio.