Vende finta cocaina, i clienti gli sparano: arrestati due comaschi per tentato omicidio

Una compravendita di droga finita nel sangue. È quanto sembra essere dietro alla sparatoria avvenuta il 28 luglio 2020 a Seregno. In carcere sono finiti un 49enne di Novedrate e un 40enne rintracciato a Cantù con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona.

Nel pomeriggio del 28 luglio i carabinieri e i soccorsi erano giunti in via Monti per una sparatoria. Tre o quattro i colpi esplosi. A terra c'era un 39enne marocchino ferito alle gambe. Vicino alla vittima c'erano alcune dosi di finta cocaina. Le indagini dei militari si sono concluse nella mattina del 10 agosto quando i due sospettati sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio.

