Quasi un chilo di cocaina nascosta in auto: arrestato alla dogana di Brogeda

Ha cercato di passare la dogana con quasi un chilo di cocaina nascosto in un doppiofondo della macchina ma gli è andata male: i finanzieri del gruppo di Ponte Chiasso e i funzionari dell'Agenzai delle Dogane lo hanno scoperto. Nei guai un cittadino albanese che dalla Svizzera cercava di entrare in Italia. E' incappato nella maglia della rete di controlli doganali. I finanzieri hanno rinvenuto il piccolo vano nascosto in cui erano contenuti quattro sacchetti per alimenti pieni di cocaina, per un peso complessivo di 850 grammi. La sostanza stupefacente, la macchina e i soldi in contanti (2mila euro) che l'uomo aveva con sé sono stati sequestrati. L'albanese è stato arrestato.