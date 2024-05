Fermati con cocaina e 30mila euro in contanti: nei guai tre spagnoli

I militari della guardia di finanza di Como, durante un controllo su strada ad Appiano Gentile, hanno fermato un'auto con targa spagnola a bordo della quale viaggiavano tre persone (due spagnoli e un croato). Insospettiti dal loro nervosismo e dalla mancanza di bagagli, i finanzieri hanno approfondito i controlli, trovando in loro possesso circa 10 grammi di cocaina. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di 30mila euro in contanti che i tre nascondevano addosso. I tre uomini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Como per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.