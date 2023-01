Claudio Muratori, il sub morto nel lago a Mandello del Lario

Si chiamava Claudio Muratori il sub di 58 anni morto nel pomeriggio del 3 gennaio nel Lago di Como. Era originario di Melzo, nel Milanese, ma abitava a Cambiago. Si era immerso nello specchio d'acqua antistante Mandello del Lario, nella frazione di Moregallo. Non è più riemerso. I suoi compagni di immersione non avendolo visto riemergere hanno lanciato l'allarme. Il suo corpo è stato ritrovato privo di vita dai vigili del fuoco. Ancora da chiarire le esatte ragioni del drammatico evento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lecco.

Solo lo scorso 23 ottobre sempre al Moregallo era stato trovato il corpo senza vita di Fabio Livio, un uomo di 41 anni residente a Tavernerio che era sceso a 80 metri di profondità.