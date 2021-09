Clandestino folgorato sul tetto di un treno partito da Como, cercava di entrare in Svizzera

L'uomo è ricoverato in gravissime condizioni

Ieri sera, sabato 5 settembre, poco prima delle 21.30, si è verificato un gravissomo incidente nei pressi della la stazione ferroviaria di Chiasso. Da quanto appreso, un uomo che si trovava sul tetto di un vagone di un treno proveniente dalla stazione San Giovanni di Como, è stato investito da una tremenda scarica elettrica partita dalla linea di contatto delle ferrovie.

Sul posto, come riporta il Corriere del Ticino, sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiott, il personale del Care Team FFS e i soccorritori del SAM che, dopo aver prestato le prime cure del caso all'uomo ferito dalla folgorazione, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. La vittima, che stava cercando di attraversare il confine clandestinamente, sarebbe ricoverata in gravissime condizioni.