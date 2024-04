Va in questura per chiedere il permesso di soggiorno: arrestato cittadino russo ricercato in tutto il mondo

Mercoledì scorso la polizia di Stato ha eseguito un mandato di cattura internazionale emesso dal Tribunale di Tverskoy, Mosca, nei confronti di un cittadino russo. L'uomo, un settantatreenne originario della Germania, è stato arrestato per possesso di un passaporto falso, oltre a essere denunciato a piede libero per aver utilizzato il documento falso per ottenere il permesso di soggiorno.

L'episodio si è verificato durante le prime ore della mattinata di ieri, quando l'Ufficio Immigrazione di Como ha esaminato la richiesta di permesso di soggiorno del cittadino russo. Durante questa procedura, è emerso che contro di lui pendeva un mandato di cattura internazionale, emesso nel 2014 dalle autorità russe, per una frode di notevole entità, ammontante a 2 milioni e 200 mila dollari.

I funzionari dell'ufficio immigrazione hanno convocato l'uomo presso la questura con la scusa di formalizzare la richiesta di permesso di soggiorno. Una volta lì, gli agenti hanno richiesto il suo passaporto per l'identificazione. Il cittadino russo ha consegnato un passaporto rilasciato dalle autorità armene, che tuttavia ha destato immediatamente il sospetto dagli agenti dell'immigrazione di essere un falso. Il sospetto è stato confermato in seguito da una perizia condotta da un esperto di documenti contraffatti. A quel punto, la Squadra Mobile ha proceduto con il suo arresto. Il cittadino russo è stato poi trasferito presso il carcere Bassone di Como, dove è stato messo a disposizione della Corte di Appello di Milano.