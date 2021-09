Caos traffico a Como: città paralizzata per una perdita d'acqua in via Borgovico

Tangenziale, Oltrecolle, Via Bellinzona, via Bixio, via Lecco e tutti gli accessi e le strade a Como sono paralizzati dall'alba di questa mattina. Il motivo, come già segnalato dal un nostro lettore, la ripresa dei lavori in via Borgovico, a causa di un tubo dell'acqua scoppiato alle 2.30 di notte . Dunque oggi, 30 settembre, ci sono i lavori in corso per sistemarlo. Le deviazioni e il traffico intenso specie in queste ore stanno creando ovunque colonne e code e i tempi di percorrenza sono quintuplicati rispetto alla norma. Per fare un esempio, dalla Questura allo Stadio (circa un chilometro) una nostra lettrice ha impiegato un'ora. Altri automobilisti, sempre in quella zona, hanno preferito parcheggiare la macchina e fare chilometri a piedi.

Ci stanno arrivando decine e decine di segnalazioni di persone in auto in coda da ore per entrare e uscire dalla città.

Intanto arrivano le prime comunicazioni dal comune di Como:

In via Borgovico è temporaneamente chiusa una corsia di marcia a causa di una importante perdita di acqua nel tratto compreso fra piazzale Santa Teresa e via Prato Pasquè. E’ stato istituito il senso unico alternato di marcia gestito dagli agenti della Polizia locale sul posto.

Poco dopo le 2 di questa notte, in seguito alla segnalazione, il comandante della Polizia Locale Vincenzo Aiello e i tecnici reperibili del settore Reti hanno fatto il primo sopralluogo con i Vigili del fuoco e LeReti. Sono stati avviati lavori urgenti di ripristino per poter riaprire la strada il prima possibile. Secondo LeReti i lavori di ripristino dovrebbero essere garantiti entro la mattinata. Si consiglia di evitare di passare da questa zona per spostamenti non indispensabili.

Potete trovare tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook della Polizia locale.