Ieri sera 31 gennaio i vigili del fuoco in ausilio al 118 alle 20.35 sono intervenuti a Cirimido in via Cesare Battisti per soccorrere una persona. I vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo con i colleghi di Como sono stati chiamati per un uomo caduto in casa con sospette fratture e siccome la barella non passava agevolmente dalle scale strette si è provveduto ad evacuare il ferito con l'autoscala.