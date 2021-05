Cirimido, spaccio di cocaina in "palline" per le strade: arrestato 24enne

Ieri, 28 maggio gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Como hanno arrestato G.M., classe 1994, tunisino

regolare, per spaccio di stupefacenti del tipo cocaina, a Cirimido.

Gli agenti stavano percorrendo le vie del comune comasco e notavano due uomini scambiarsi velocemente qualcosa. Uno dei due era G.M., con precedenti di polizia in materia di stupefacenti.

Subito dopo lo scambio, gli agenti riuscivano a bloccare sia l'acquirente che G.M., sequestrando tre palline di

cocaina in totale, trovandone rispettivamente una addosso al primo e due addosso al secondo, oltre al denaro contante

oggetto di scambio.

La cocaina viene spesso confezionata in palline multi strato (uno strato di plastica, uno di carta assorbente e l’ultimo verso l’interno di plastica contenente la cocaina) specie quando viene spacciata in strada. In caso di fermo sono possono essere nascoste meglio e a volte messe addirittura in bocca.



Nella perquisizione domiciliare a suo carico è stata trovato anche un grammo di hashish e un bilancino di precisione.



Dopo gli adempimenti di rito, l’acquirente è stato segnalato amministrativamente, mentre G.M. veniva arrestato per spaccio di stupefacenti e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, che coordina le indagini, è stato accompagnato al Bassone.