Cirimidio, Bar Hamilton's aperto come nulla fosse. Sanzionati anche i clienti al bancone

Per il proprietario del bar disposta la chiusura di 5 giorni oltre alla sanzione. La segnalazione arrivata tramite la App YouPol

Nella serata di ieri, 26 marzo, il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, ha disposto la chiusura per 5 giorni del Bar Hamilton’s, nel comune di Cirimido.

Infatti, grazie alla segnalazione giunta in questa Centrale Operativa attraverso l’App “Youpol” si è accertato che all’interno del bar era consentita la consumazione al banco e che, anche dopo la chiusura, i clienti continuavano a rimanere all’interno dove oltretutto non c'era alcuna informativa alla clientela prevista dalla normativa anti-COVID.

Oltre alla chiusura, a carico del titolare è emessa anche una sanzione amministrativa per l’inosservanza della normativa vigente per la prevenzione della diffusione del virus. Sanzione anche nei confronti dei quattro avventori che arrivavano tutti da comuni vicini.