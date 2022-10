Finisce tra i rovi: ciclista soccorso a Canzo

Stava scendendo da un sentiero quando si è ritrovato in mezzo ai rovi al di sopra di una massicciata che si affaccia sulla strada provinciale 41 a Canzo, a ridorsso del Lago del Segrino. Il ciclista non era più in grado di riguadagnare la via di casa e si è trovato impossibilitato sia a procedere che a tornare indietro. Erano circa le 19.30 del 15 ottobre 2022. L'uomo ha dunque lanciato l'allarme contattando il 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che con la tipica scala italiana (scala costituita da pezzi ad incastro) hanno recuperato l'uomo scosso, ma illeso.