Ciclista si perde sul sentiero tra Blevio e Brunate: interviene l'elicottero da Malpensa

Un cicloturista di 58 anni si è perso ieri pomeriggio 27 gennaio sul sentiero tra il faro Voltiano e Blevio in una zona molto impervia da cui non riusciva a procedere. I vigili del fuoco del comando di Como insieme agli specialisti SAF sono intervenuti con l'elicottero Drago del nucleo di Malpensa per il recupero in zona impervia. Il ciclista è stata ritrovato in buona salute e non è stato necessario ricoverarlo. L'uomo è stato portato al campo sportivo di Brunate dopo essere stato recuperato col verricello.

