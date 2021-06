Brutta caduta nel bosco: ciclista soccorso a Binago

Brutta caduta per un ciclista che stava pedalando su un percorso nell'area boschiva in località Cascina Cassinazza a Binago. L'uomo dopo la rovinosa caduta era impossibilitato a proseguire a causa del forte dolore dovuto a una probabile frattura di un braccio. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e una squadra dei vigili del fuoco per aiutare i soccoritori sanitari visto il punto in cui è avvenuto l'infortunio.