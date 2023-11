Carenze igieniche e cibi conservati male: chiuso un ristorante di Ponte Chiasso

La polizia locale di Como e Ats Insubria hanno effettuato una serie di controlli in attività commerciali della zona nord della città. Durante l'ispezione in un ristorante di Ponte Chiasso sono emerse diverse violazioni amministrative e alle normative a tutela del consumatore. Gli ispettori di Ats hanno riscontrato carenze strutturali e igienico-sanitarie, decidendo di disporre la chiusura immediata dell'esercizio pubblico. Questa misura è stata presa fino al completo rispristino delle condizioni igieniche e alla correzione delle carenze strutturali. Inoltre, sono stati posti sotto sequestro circa 20 kg di alimenti di origine animale, privi di tracciabilità e non conformi alle normative vigenti sulla sicurezza alimentare.

La polizia locale di Como sta anche conducendo verifiche in ambito edilizio per accertare la conformità dei lavori interni ed esterni eseguiti dal proprietario del locale. Gli uffici competenti stanno collaborando strettamente con il gestore dell'attività per garantire un tempestivo adeguamento alle normative vigenti e il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie necessarie per la riapertura dell'attività.