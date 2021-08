Chiusura di 7 giorni per il locale di Merone in cui si ballava abusivamente

Via Cristoforo Colombo, 10

A seguito dei controlli anti-covid effettuati il 30 luglio 2021, il locale La Limonaia di Merone è stato oggetto di un provvedimento di chiusura di 7 giorni e di una multa da1.500 euro da parte del sindaco. Durante i controlli la polizia di Stato aveva rilevato la presenza di persone che ballavano nonostante il divieto di ballo, sia la chiuso che all'aperto, imposto dalla normativa italiana anti-covid. Nel corso del blitz del 30 luglio gli agenti avevano rilevato anche che il locale era sprovvisto di autorizzazione per l'esercizio di pubblico spettacolo. Da qui la segnalazione all'amministrazione comunale, Ente competente per le sanzioni in questi casi.