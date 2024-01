Chiuso per 15 giorni il pub Civico XV, la questura: "Ritrovo di pregiudicati"

"È stato accertato che in più occasioni il locale pubblico era frequentato da persone gravate da pregiudizi penali, di polizia e sottoposti a misure di prevenzione e, in più circostanze, nelle sue pertinenze sono avvenuti fatti gravi che hanno messo a repentaglio la sicurezza pubblica". E' questa, spiegano dalla questura di Como, la motivazione alla base del provvedimento di sospensione per quindici giorni della licenza nei confronti del titolare del pub Civico XV di via Viganò.

Stando a quanto spiegato dalla questura in una nota stampa, in un'occasione un frequentatore del locale avrebbe danneggiato in modo ingiustificato l'auto di servizio dei carabinieri, intervenuti in risposta alle segnalazioni di alcuni cittadini. In un'altra circostanza, i militari del nucleo radiomobile, presenti sul luogo, si sono trovati nella necessità di chiedere supporto alle Volanti della polizia di Stato. Questo perché si sono visti circondati da numerosi avventori intenzionati a ostacolare il regolare svolgimento del loro servizio.

Infine, la questura spiega che "i controlli degli operatori della Divisione polizia amministrativa della questura hanno permesso di accertare che il titolare era solito trasformare il proprio esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande in locale di pubblico trattenimento in assenza dei dovuti permessi e impiegare per la sicurezza del locale alcuni buttafuori totalmente abusivi e privi dei requisiti richiesti".