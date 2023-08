Kebabbaro di Erba chiuso per 15 giorni: motivi di sicurezza pubblica

Licenza sospesa per un negozio di kebab di Erba. Il questore ha firmato il provvedimento che impone all'esercizio commerciale la chiusura per 15 giorni. I carabinieri di Erba hanno appurato che in più occasioni l’esercizio pubblico era frequentato da pregiudicati. Non solo: in una circostanza è scoppiata una violenta rissa tra due fazioni di ragazzi, verosimilmente di origine straniera, durante la quale uno di loro, armato di un oggetto contundente, vedendosi sopraffatto ha trovato rifugio all’interno del locale. Il titolare, però, non ha provveduto a chiedere l’intervento delle forze dell'ordine rendendo difficoltose le indagini per l’individuazione dei responsabili dei violenti fatti. Dopo l'istruttoria effettuata dai poliziotti divisione amministrativa e sociale, il questore ha stabilito che ci fossero le condizioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e, considerata la gravità dei fatti, ha disposto la sospensione della licenza per quindici giorni con conseguente interruzione dell’attività commerciale.