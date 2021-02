Como, carenze nelle norme igieniche e anti-covid: chiuso centro massaggi

Carenza delle norme igienico-sanitarie e delle misure obbligatorie di prevenzione anti-covid: è quanto accertato dalla polizia della Questura di Como (divisione amministrativa) durante un controllo al centro massaggi Tuina Carpe Diem di via Pasquale Paoli. Nel corso del controllo gli agenti hanno, per esempio, appurato che l'addetta al massaggio non indossava la mascherina e che all'interno dell'attività non vi era alcuna informativa prevista per contrastare il contagio da covid. Inoltre un'altra dipendente non era in regola con il permesso di soggiorno. Per questi motivi l'attività è stata sanzionata e chiusa per 5 giorni mentre la dipendente irregolare è stata espulsa.