Il questore chiude per 5 giorni due sale scommesse di Alzate Brianza e Cantù

Il questore di Como ha disposto la sospensione per cinque giorni di una sala scommesse nel comune di Alzate Brianza e di una sala giochi “VLT” nel comune di Cantù. Infatti, sale giochi e scommesse possono essere gestite solo se viene garantita la presenza sul posto dei titolari o dei loro rappresentanti regolarmente muniti di licenza. Secondo quanto reso noto dalla questura di Como nel caso delle due sale giochi controllate è stata accertata in più occasioni la presenza di persone non autorizzate alla loro conduzione. Nonostante i ripetuti controlli la situazione non è mutata e il questore è intervenuto per riportare alla normalità la situazione attraverso la sospensione delle due attività per 5 giorni.

A Olgiate Comasco è stata invece revocata la licenza a un'altra sala giochi poiché dai controlli effettuati si è constatata la chiusura della stessa da più di un anno. Ciò anche per il fatto che devono essere effettuati dei lavori di ristrutturazione nel locale che, pertanto, non risponderà più ai requisiti originari, con la conseguente necessità di nuova istruttoria.