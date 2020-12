Chiusa l'autostrada Como-Chiasso: caos traffico sulla viabilità ordinaria

Colonne lunghissime di auto in coda oggi, 31 dicembre 2020, a causa della chiusura di alcuni tratti dell'autostrada A9. Nella foto la situazione stamattina in zona San Fermo. L'autostrada Lainate-Como-Chiasso, per lavori di manutenzione, sarà chiusa fino alle ore 12.00 di oggi, 31 dicembre. In particolare il tratto da Como Centro a Chiasso e tra Lago di Como e Bivio (tangenziale Sud di Como).

Nel tratto Como Chiasso l'entrata consigliata verso la Svizzera è Chiasso, l'uscita consigliata provenendo da Lainate Como Centro.

Per il tratto compreso tra Lago Como e l'allacciamento con la A59, tangenziale di Como verso Lainate, uscita obbligatoria a Lago di Como.