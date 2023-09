Vandalizzata la chiesa di Portichetto: vetrate spaccate e danni anche all'interno

La chiesa di Portichetto a Luisago è stata vandalizzata: le vetrate esterne sono state spaccate e anche all'interno sono stati fatti molti danni. Il fatto è accaduto ieri sera 27 settembre intorno alle 20.40. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche un'ambulanza in codice giallo che ha trasportato al Sant'Anna un uomo di 44 anni. Non si conoscono ancora i contorni della vicenda e si attendono le ricostruzioni ufficiali delle forze dell'ordine: la chiesa è stata completamente distrutta. In aggiornamento.