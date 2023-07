Sconcerto per la drammatica morte di Chiara Rossetti, schiacciata nel sonno da un albero caduto

Una tragedia assurda, che lasciato sgomenta tutta l'Italia. La morte di Chiara Rossetti è drammaticamente incredibile. La ragazza, 16 anni di Como, era al campo estivo insiem al suo gruppo scout del reparto Como 3, quello di Prestino per intenderci. Si trovava in località Paluù, a Corteno Golgi, Comune della Val Camonica attaccato al più noto Aprica. Era in tenda con le amiche quando prima dell'alba un albero è caduto proprio su di loro. Chiara è stata colpita ed è morta schiacciata mentre le amiche sono rimaste illese.

Chiara Rossetti era una studentessa del CFP di Monte Olimpino. Frequentava il corso di cucina e sognava di diventare uno chef. La notizia ha iniziato a circolare a scuola fin dalla mattina ma fino all'ultimo compagni e docenti hanno sperato si trattasse di un errore. Purtroppo in tarda mattinata è arrivata la conferma. Chiara ha perso la vita al campo scout, l'altra sua grande passione dopo la cucina.

Tante le attestazioni di cordoglio. Anche il presidente del consiglio Giorgia Meloni ha speso parole di cordoglio menzionando la necessità di interventi di cura del territorio: "La messa in sicurezza del territorio richiede molte risorse, non porta consenso immediato, ma deve essere una priorità che questo governo ha ben presente".

"Partecipo con grande commozione al dolore della famiglia e a quello di tutti i ragazzi ed educatori del gruppo scout Como Terzo per la tragica morte della giovane Chiara durante il campo estivo a Corteno Golgi - ha dichiarato il vescovo di Como Oscar Cantoni - a causa dei gravi episodi di maltempo delle ultime ore nei nostri territori. Mentre affido Chiara al signore della vita, invoco per tutti il dono della consolazione nella fede. Questa drammatico evento diventi per tutti occasione di rinnovata fraternità e di vicinanza solidale".