Chi era l'uomo morto nell'incendio in piazza Duomo

Una terribile tragedia ieri martedì 26 settembre ha colpito il centro di Como. Intorno alle 8.30 del mattino un terribile incendio è divampato in un palazzo in piazza Duomo e un uomo di 78 anni ha perso la vita. Come purtroppo in molti avevano intuito si tratta di Christian Albert Gervais, un clochard francese solito frequentare la piazza e cercare riparo per la notte proprio in quel posto, in alcuni spazi dismessi dove c'erano scatole di cartone e dove lui aveva ricavato la sua dimora in un pianerottolo, facilmente raggiungibile dalla strada.

Lo conoscevano tutti in zona e lo scorso settembre era stato lui a pranzare a base di tartufo in un noto ristorante della zona senza pagare (ma non era stato denunciato, qui la storia) e almeno in un'occasione erano state chiamate le forze dell'ordine perché (nello stabile dove ha perso la vita) si sentivano dei rumori: era lui che dormiva, sotto le scatole. Secondo quanto è stato possibile ricostruire il 78enne si sarebbe accorto dell'incendio e avrebbe provato a raggiungere l'uscita ma con ogni probabilità è stato soffocato dal fumo prima di riuscire a arrivare in strada. Salve invece le due turiste ospiti del B&B e anche la signora disabile del primo piano. Oggi verrà analizzata dai vigili del fuoco specializzati di Milano la zona dove è divampato il rogo per cercare di capire la causa. Si ipotizza, tra le altre cose, una sigaretta o una candela accesa per la notte oppure un apparecchio elettrico per scaldarsi. Le indagini sono in corso e chiariranno ogni aspetto.