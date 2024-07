Tragedia a Bardonecchia, chi era Roderick Smart il ragazzo di Tremezzo morto nel laghetto in Piemonte

È un ragazzo di 26 anni, Roderick Smart jr (nella foto sotto), di origine scozzese e residente a Tremezzo in provincia di Como, la vittima della tragedia nella notte ta giovedì 11 e venerdì 12 luglio in Piemonte, sulle montagne di Rochemolles a Bardonecchia. Come riportano i colleghi di TorinoToday, è stato trovato esanime e in condizioni di forte ipotermia nelle acque del laghetto del luogo. I primi a soccorrerlo sono stati i gestori del rifugio, mentre sul posto sono arrivati anche la squadra dei vigili del fuoco dal distaccamento di Susa e i sommozzatori da Milano, oltre ai sanitari che hanno provato a rianimarlo. Nonostante tutto, il giovane è morto poco dopo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato cittadino, i carabinieri della stazione cittadina, i militari del soccorso alpino della guardia di finanza e i tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese. Da una prima ricostruzione il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio scivolando su alcune pietre e sarebbe finito nel lago sbattendo la testa e non riuscendo più a riprendersi. Quando il personale del rifugio se ne è accorto ormai la situazione di ipotermia era troppo grave perché fosse salvato.

Il ragazzo era arrivato a Bardonecchia soltanto da pochi giorni. In segno di lutto, il personale del rifugio Scarfiotti ha chiuso l'attività fino a data da destinarsi.