Nazismo, pornografia minorile e diffamazioni nella chat di classe: denunciati 6 studenti di Menaggio

Sono tutti minorenni e hanno un'età compresa tra i 14 e i 16 anni i sei studenti di un liceo di Menaggio denunciati per i contenuti pubblicati nella chat di classe. Ci sarebbero insulti, diffamazioni nei confronti dei professori, immagini di pornografia minorile e contenuti inneggianti nazismo e fascismo. Insomma, ogni genere di orrore. La chat sarebbe dovuta essere un luogo virtuale nel quale scambiarsi informazioni sui compiti e sulle lezioni ma ben presto sei studenti - 5 ragazze e un ragazzo - avrebbero cominciato a utilizzarla in modo a dir poco provocatorio finché la chat non è finita nelle mani dei professori e poi dei carabinieri.

Secondo quanto riportato da Il Giorno i reati ipotizzati diversi, dalla pornografia minorile all'apologia di fascismo, fino alla diffamazione nei confronti di docenti immortalati a loro insaputa in fotografie che finivano nella chat attribuendo ai professori condotte illecite, anche nei confronti di altri studenti. Tutto falso, ovviamente. I ragazzi sono stati denunciati alla Procura dei Minori vista la loro età.